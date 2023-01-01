Спартак и 10 гладиаторов (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
7.71964, Gli invincibili dieci gladiatori
Комедии, Приключения94 мин12+
Сюжет
Отряд непобедимых воинов-гладиаторов оказался без работы. Профессионалы способны на многое: сражаться с бандитами, усмирять бунтующих рабов, выполнять поручения римских патрициев. Их ждут предательства, ловушки, любовь благородных патрицианок и простых рабынь.
Спартак и 10 гладиаторов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Италия, Франция
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Исторические, Приключения
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb