Спартак и 10 гладиаторов (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отряд непобедимых воинов-гладиаторов оказался без работы. Профессионалы способны на многое: сражаться с бандитами, усмирять бунтующих рабов, выполнять поручения римских патрициев. Их ждут предательства, ловушки, любовь благородных патрицианок и простых рабынь.



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