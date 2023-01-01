Спартак и 10 гладиаторов
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Спартак и 10 гладиаторов

Спартак и 10 гладиаторов (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

7.71964, Gli invincibili dieci gladiatori
Комедии, Приключения94 мин12+

Сюжет

Отряд непобедимых воинов-гладиаторов оказался без работы. Профессионалы способны на многое: сражаться с бандитами, усмирять бунтующих рабов, выполнять поручения римских патрициев. Их ждут предательства, ловушки, любовь благородных патрицианок и простых рабынь.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb