Спаркс (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Sparks
Фантастика, Боевик94 мин18+
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О фильме
После падения на Землю радиоактивного метеорита, некоторые люди получили сверхчеловеческие способности. Один из таких «мутантов», Ян Спаркс, совершенно не считал себя героем, но после смерти родителей, вступил в отчаянную схватку с преступностью Нью-Йорка вместе с очаровательной Небесной Леди.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.7 IMDb