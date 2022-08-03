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Спаркс

Спаркс (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Sparks
Фантастика, Боевик94 мин18+

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О фильме

После падения на Землю радиоактивного метеорита, некоторые люди получили сверхчеловеческие способности. Один из таких «мутантов», Ян Спаркс, совершенно не считал себя героем, но после смерти родителей, вступил в отчаянную схватку с преступностью Нью-Йорка вместе с очаровательной Небесной Леди.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.7 IMDb