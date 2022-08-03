После падения на Землю радиоактивного метеорита, некоторые люди получили сверхчеловеческие способности. Один из таких «мутантов», Ян Спаркс, совершенно не считал себя героем, но после смерти родителей, вступил в отчаянную схватку с преступностью Нью-Йорка вместе с очаровательной Небесной Леди.

