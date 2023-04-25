8.32022, Bränn alla mina brev
Драма, Исторический114 мин18+
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О фильме
Основанная на реальных событиях драма с участием Билла Скарсгарда — о том, как одна измена может повлиять на жизнь нескольких поколений. В 30-х годах прошлого века молодая интеллектуалка Карин Стольпе разрывается между сложными отношениями с мужем Свеном, известным шведским литератором, и бурным романом с писателем Улофом Лагеркранцем. Последствия этого ощутили не только участники любовного треугольника, но и внук Свена и Карин Алекс Шульман. В 1980 году, испытывая проблемы в браке со своей женой Амандой, он принимается изучать историю своей семьи, чтобы лучше понять себя. То, что он обнаружит в процессе расследования, повлияет и на его личную жизнь.
СтранаШвеция
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Бьорн
Рунге
- АААктриса
Аста
Аугуст
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- МЛАктриса
Марика
Линдстрём
- СЛАктёр
Стен
Льюнггрен
- ОСАктёр
Оссиан
Скарскард
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- СРАктриса
Соня
Рихтер
- СААктёр
Свен
Альстрём
- КААктриса
Карин
Андерссон
- АШСценарист
Алекс
Шульман
- АСПродюсер
Анника
Суксдорфф
- ЙРПродюсер
Йонатан
Ридингс
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- АБАктёр дубляжа
Антон
Богдасаров
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЙАХудожница
Йозефин
Асберг
- СРОператор
Стеллан
Рунге