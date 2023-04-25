Основанная на реальных событиях драма с участием Билла Скарсгарда — о том, как одна измена может повлиять на жизнь нескольких поколений. В 30-х годах прошлого века молодая интеллектуалка Карин Стольпе разрывается между сложными отношениями с мужем Свеном, известным шведским литератором, и бурным романом с писателем Улофом Лагеркранцем. Последствия этого ощутили не только участники любовного треугольника, но и внук Свена и Карин Алекс Шульман. В 1980 году, испытывая проблемы в браке со своей женой Амандой, он принимается изучать историю своей семьи, чтобы лучше понять себя. То, что он обнаружит в процессе расследования, повлияет и на его личную жизнь.

