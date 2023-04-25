Сожги все мои письма
Wink
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Сожги все мои письма
8.32022, Bränn alla mina brev
Драма, Исторический114 мин18+

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Сожги все мои письма (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Основанная на реальных событиях драма с участием Билла Скарсгарда — о том, как одна измена может повлиять на жизнь нескольких поколений. В 30-х годах прошлого века молодая интеллектуалка Карин Стольпе разрывается между сложными отношениями с мужем Свеном, известным шведским литератором, и бурным романом с писателем Улофом Лагеркранцем. Последствия этого ощутили не только участники любовного треугольника, но и внук Свена и Карин Алекс Шульман. В 1980 году, испытывая проблемы в браке со своей женой Амандой, он принимается изучать историю своей семьи, чтобы лучше понять себя. То, что он обнаружит в процессе расследования, повлияет и на его личную жизнь.

Страна
Швеция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сожги все мои письма»