Современные технологии (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Современные технологии - это еженедельный тележурнал, в котором собраны тематические рассказы, увлекательные репортажи и документальные материалы на самые разные темы современности. Впечатляющие разработки и инновации, образ жизни и тенденции завтрашнего дня: необычные изображения и сюже�ты переносят зрителя в увлекательные миры. Современные технологии - это окно во все, что нас окружает сегодня или еще только должно появиться.



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