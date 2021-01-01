Современные технологии (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.02021, Skuld Technical Magazine. Mobility & Innovations
Документальные21 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Современные технологии - это еженедельный тележурнал, в котором собраны тематические рассказы, увлекательные репортажи и документальные материалы на самые разные темы современности. Впечатляющие разработки и инновации, образ жизни и тенденции завтрашнего дня: необычные изображения и сюже�ты переносят зрителя в увлекательные миры. Современные технологии - это окно во все, что нас окружает сегодня или еще только должно появиться.
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