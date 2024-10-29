Совершенно секретно
Wink
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Совершенно секретно
7.22024, Classified
Боевик, Детектив100 мин18+

Совершенно секретно (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Наемный убийца получает заказы от ЦРУ через газеты при помощи секретного кода, но узнает, что его отдела уже давно не существует. Экшен-триллер «Совершенно секретно» — фильм о киллере, мстящем людям, которые его использовали, с участием Аарона Экхарта и Тима Рота.

Киллер Эван принимает заказы от особого отдела ЦРУ. Он устраняет людей из разных стран, личности которых ему передает босс Кевин при помощи раздела объявлений в местных газетах. Готовясь к очередному заданию в Риме, Эван встречает Кейси, которая представляется агентом МИ-6. Она рассказывает, что Кевина убрали какое-то время назад, а задания Эвану дает кто-то, чьи мотивы неизвестны. Объединившись, Кевин и Кейси отправляются на Мальту в поисках ответов, а за ними начинают охотиться наемники.

Кто стоит за масштабным обманом, расскажет фильм «Совершенно секретно» 2024 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

Страна
США, Болгария
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.7 IMDb