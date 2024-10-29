Совершенно секретно (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Наемный убийца получает заказы от ЦРУ через газеты при помощи секретного кода, но узнает, что его отдела уже давно не существует. Экшен-триллер «Совершенно секретно» — фильм о киллере, мстящем людям, которые его использовали, с участием Аарона Экхарта и Тима Рота.



Киллер Эван принимает заказы от особого отдела ЦРУ. Он устраняет людей из разных стран, личности которых ему передает босс Кевин при помощи раздела объявлений в местных газетах. Готовясь к очередному заданию в Риме, Эван встречает Кейси, которая представляется агентом МИ-6. Она рассказывает, что Кевина убрали какое-то время назад, а задания Эвану дает кто-то, чьи мотивы неизвестны. Объединившись, Кевин и Кейси отправляются на Мальту в поисках ответов, а за ними начинают охотиться наемники.



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