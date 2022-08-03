S.O.S.: Женщины в море (фильм, 2014) смотреть онлайн

Между Адрианой и Эдуардо был бурный роман, но он закончился... Вместе с новой красоткой Эдуардо отправляется в круиз на огромном лайнере. Не желая сдаваться, Адриана решает отправиться за ним. Девушка начинает шпионить за своим бывшим, каждый раз попадая в самые смешные и нелепые ситуации…

