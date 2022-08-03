S.O.S.: Женщины в море (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, S.O.S.: Mulheres ao Mar
Мелодрама, Комедия90 мин18+
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О фильме
Между Адрианой и Эдуардо был бурный роман, но он закончился... Вместе с новой красоткой Эдуардо отправляется в круиз на огромном лайнере. Не желая сдаваться, Адриана решает отправиться за ним. Девушка начинает шпионить за своим бывшим, каждый раз попадая в самые смешные и нелепые ситуации…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КДРежиссёр
Крис
Д’Амато
- ДААктриса
Джованна
Антонелли
- ФНАктриса
Фабиула
Насименту
- ТКАктриса
Талита
Караута
- РДАктёр
Рейнальдо
Джанеккини
- ЭААктриса
Эммануэль
Араужо
- МААктёр
Марселло
Айрольди
- РФАктёр
Родриго
Феррарини
- КМАктриса
Карина
Мартин
- СМАктёр
Серджио
Муниз
- КСАктёр
Кармине
Сигнорелли
- МССценарист
Марсело
Сабак
- РНСценарист
Родриго
Ногейра
- БССценарист
Биа
Сальгадо
- ДАПродюсер
Джованна
Антонелли
- КДПродюсер
Крис
Д’Амато
- ЖУПродюсер
Жулио
Ушоа
- БСХудожница
Биа
Сальгадо