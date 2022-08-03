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S.O.S.: Женщины в море

S.O.S.: Женщины в море (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, S.O.S.: Mulheres ao Mar
Мелодрама, Комедия90 мин18+

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О фильме

Между Адрианой и Эдуардо был бурный роман, но он закончился... Вместе с новой красоткой Эдуардо отправляется в круиз на огромном лайнере. Не желая сдаваться, Адриана решает отправиться за ним. Девушка начинает шпионить за своим бывшим, каждый раз попадая в самые смешные и нелепые ситуации…

Страна
Бразилия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «S.O.S.: Женщины в море»