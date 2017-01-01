Соревнование (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лорен ведет блог о «теории свиньи». Ее суть в том, что любой мужчина, появись у него такая возможность, обязательно изменит девушке через шесть месяцев отношений. Лорен собирается написать об этом книгу, н�о тут появляется Кельвин – мало того, что он тут же очаровывает Лорен своим характером, так еще и предлагает ей соревнование. Условия таковы: Кельвин отбирает пять женатых мужчин, а Лорен – пять соблазнительниц. Если первые смогут устоять перед вторыми, книга о «теории свиньи» не появится.



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