Соната
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Соната

Соната (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Sonata
Триллер84 мин18+

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О фильме

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца — знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Страна
Великобритания, Латвия, Россия, Франция
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соната»