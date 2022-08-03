Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца — знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

