Соната (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Sonata
Триллер84 мин18+
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О фильме
Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца — знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.
СтранаВеликобритания, Латвия, Россия, Франция
ЖанрТриллер
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Десмонд
- Актриса
Фрея
Тингли
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- Актёр
Симон
Абкарян
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- Актёр
Мэтт
Барбер
- КШАктриса
Катрин
Шоб-Абкариан
- КБАктёр
Кристофер
Брэнд
- ДКАктёр
Джеймс
Кермак
- Сценарист
Эндрю
Десмонд
- АБПродюсер
Айя
Берзина
- ДФПродюсер
Джонатан
Фойер
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ЯЭОператор
Янис
Эглитис