Солнце (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Солнце» (2018) — это фантастическая драма об астронавте, который переживает потерю сына и не хочет бороться за собственную жизнь, оказавшись на волоске от смерти.



Неисправная спасательная капсула несется прямо к Солнцу... Внутри находится астронавт Трой Холлоуэй, который только что очнулся после аварии и понял, что не может управлять космическим судном. Кислорода осталось очень мало — шансы выжить очень невелики. Между тем Холлоуэю удается связаться с командующей Робертс, которая находится на космической станции «Хатор-18», и за астронавтом отправляют спасательный отряд. Однако Трою все это безразлично: недавно он потерял сына и больше не знает, зачем ему жить. Но Робертс полна решимости вытащить коллегу из этой смертельной западни и по связи через радиоприемник пытается его поддержать.



Чтобы узнать, чем обернется эта спасательная операция, начинайте смотреть фильм «Солнце» в хорошем качестве в нашем онлайн-кинотеатре Wink прямо сейчас!



Солнце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.