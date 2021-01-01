Соленые воды: Операция «Матадор» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая мировая война. Небольшой отряд солдат ищет секретный склад оружия японцев на бирманском острове Рамри. Глубоко в болотистых лесах их ждут не только солдаты противника, но и полчища гребнистых крокодилов, которые не откажутся от добычи, которая сама пришла к ним.



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