5.52021, Saltwater: The Battle for Ramree Island
Боевики79 мин18+
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Соленые воды: Операция «Матадор» (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Вторая мировая война. Небольшой отряд солдат ищет секретный склад оружия японцев на бирманском острове Рамри. Глубоко в болотистых лесах их ждут не только солдаты противника, но и полчища гребнистых крокодилов, которые не откажутся от добычи, которая сама пришла к ним.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
2.6 IMDb