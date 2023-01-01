Солдатский кафтан (мультфильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Солдатский кафтан
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Прибыли однажды на службу к русскому царю Петру двое заграничных военных. Одеты они были в роскошные кафтаны. Петр оценил красоту их мундиров, но отметил, что нелегко им будет переносить в них разные погодные условия. Разозлило это гостей. Так начался спор между адмиралом, генералом и простым �русским солдатом. Выиграть суждено тому, кто выдержит в своих убранствах и холод, и жару.
Солдатский кафтан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.