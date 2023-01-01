Солдатский кафтан (мультфильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Прибыли однажды на службу к русскому царю Петру двое заграничных военных. Одеты они были в роскошные кафтаны. Петр оценил красоту их мундиров, но отметил, что нелегко им будет переносить в них разные погодные условия. Разозлило это гостей. Так начался спор между адмиралом, генералом и простым �русским солдатом. Выиграть суждено тому, кто выдержит в своих убранствах и холод, и жару.



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