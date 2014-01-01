Соль Земли (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.92014, The Salt of the Earth
Документальные, Исторические105 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце.
Соль Земли смотреть онлайн в �хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, Италия, Бразилия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джулиано
Рибейру Сальгаду
- ВВРежиссёр
Вим
Вендерс
- ССАктёр
Себастьян
Сальгадо
- ВВАктёр
Вим
Вендерс
- ЛВАктриса
Лейла
Ваник Сальгадо
- ДРАктёр
Джулиано
Рибейру Сальгаду
- ХБАктёр
Хьюго
Барбье
- ЖБАктёр
Жак
Бартелеми
- ЖПАктёр
Жоау
Пессоа Маттос
- МТАктриса
Мария
Тереза Сальгадо Роча Бастос
- ВВСценарист
Вим
Вендерс
- ДРСценарист
Джулиано
Рибейру Сальгаду
- ДРСценарист
Дэвид
Розье
- ДРПродюсер
Дэвид
Розье
- ХБОператор
Хьюго
Барбье
- ДРОператор
Джулиано
Рибейру Сальгаду
- ЛПКомпозитор
Лоран
Петиган