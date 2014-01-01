Соль Земли
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Соль Земли

Соль Земли (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, The Salt of the Earth
Документальные, Исторические105 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соль Земли»

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