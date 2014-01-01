Соль Земли (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце.



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