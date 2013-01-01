Сокровища государства (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Семейства Хоугсов и Стэнтонов, проживающих рядом с заснеженными горами Монтаны, уже не одно поколение ведут вражду друг с другом. Вот и подрастающие сыновья Леви Хоугс и Трей Стэнтон не отстают от взрослых, постоянно соревнуясь и конфликтуя друг с другом. Однажды мальчики становятся свидетелями крушения самолета над горами. По телевизору объявляют, что самолет перевозил очень важный груз. Леви и Трей решают вместе отправиться на поиски обломков и первыми найти сокровища государства, которые, как они считают, и перевозил самолет.



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