Сокровища государства (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Treasure State
Комедии, Семейные82 мин12+
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Сюжет
Семейства Хоугсов и Стэнтонов, проживающих рядом с заснеженными горами Монтаны, уже не одно поколение ведут вражду друг с другом. Вот и подрастающие сыновья Леви Хоугс и Трей Стэнтон не отстают от взрослых, постоянно соревнуясь и конфликтуя друг с другом. Однажды мальчики становятся свидетелями крушения самолета над горами. По телевизору объявляют, что самолет перевозил очень важный груз. Леви и Трей решают вместе отправиться на поиски обломков и первыми найти сокровища государства, которые, как они считают, и перевозил самолет.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эндрю
Уист
- РМАктёр
Роберт
Милош Эндрус
- РБАктёр
Роберт
Беар
- ДБАктёр
Джейк
Браманте
- ККАктёр
Колтон
Кристенсен
- КДАктриса
Карен
Данхэм
- ЛФАктриса
Лилит
Филдс
- ДДАктёр
Джуда
Джастин
- ЛДАктёр
Лайам
Джастин
- ЛЛАктёр
Ларри
Лэвэрти
- КЛАктриса
Кристал
Льюис
- РРСценарист
Райан
Рид
- ЭУСценарист
Эндрю
Уист
- ЭУПродюсер
Эндрю
Уист
- МУПродюсер
Марианн
Уист
- РМПродюсер
Роберт
Милош Эндрус
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уист
- ЭУОператор
Эндрю
Уист
- СРКомпозитор
Соломон
Рэй