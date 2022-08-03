7.12020, Сокровенный человек
Документальный, Биография71 мин18+
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Сокровенный человек (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Автор нетривиальных биографо-документальных фильмов о Бродском, Довлатове и Олеше, в своей новой работе Рома Либеров исследует взаимовлияние жизни и творчества Андрея Платонова. В причудливом коллаже смешиваются анимация и игровые вставки, показывающие, как писатель изобретал новый язык на фоне потрясений нового времени.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РЛРежиссёр
Рома
Либеров
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- ФЛАктёр
Федор
Левин
- АЗАктёр
Александр
Золотовицкий
- ФСАктёр
Федор
Смолко
- ДГАктёр
Дмитрий
Губанов
- ФМАктёр
Федор
Малышев
- ВПАктёр
Валентин
Прокофьев
- АЯАктёр
Айвар
Якубов
- СПАктёр
Сергей
Пирняк
- АБАктёр
Александр
Бурлаков
- РЛСценарист
Рома
Либеров
- РЛПродюсер
Рома
Либеров
- РЛМонтажёр
Рома
Либеров
- АММонтажёр
Александр
Минаев
- РСОператор
Роман
Сивожелезов