Сокровенный человек (фильм, 2020) смотреть онлайн

Автор нетривиальных биографо-документальных фильмов о Бродском, Довлатове и Олеше, в своей новой работе Рома Либеров исследует взаимовлияние жизни и творчества Андрея Платонова. В причудливом коллаже смешиваются анимация и игровые вставки, показывающие, как писатель изобретал новый язык на фоне потрясений нового времени.

