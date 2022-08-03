Сокровенный человек
Wink
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Сокровенный человек
7.12020, Сокровенный человек
Документальный, Биография71 мин18+

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Сокровенный человек (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Автор нетривиальных биографо-документальных фильмов о Бродском, Довлатове и Олеше, в своей новой работе Рома Либеров исследует взаимовлияние жизни и творчества Андрея Платонова. В причудливом коллаже смешиваются анимация и игровые вставки, показывающие, как писатель изобретал новый язык на фоне потрясений нового времени.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb