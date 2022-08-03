Сок шелковицы
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Сок шелковицы

Сок шелковицы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Mulberry Stains
Триллер, Драма98 мин18+

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О фильме

Харпер воспитывает дочь в одиночестве. Она мечтает дать ей всe самое лучшее и очень хочет, чтобы Нэви никогда не чувствовала себя покинутой — такой, какой часто ощущала себя Харпер в далeком детстве. Каждый день беспокойное прошлое всe больше и больше истязает женщину. Узнав страшную тайну, с которой связаны еe многочисленные детские травмы, Харпер думает, что готова на всe, лишь бы еe забыть. Но как далеко она сможет зайти?

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сок шелковицы»