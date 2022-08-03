Харпер воспитывает дочь в одиночестве. Она мечтает дать ей всe самое лучшее и очень хочет, чтобы Нэви никогда не чувствовала себя покинутой — такой, какой часто ощущала себя Харпер в далeком детстве. Каждый день беспокойное прошлое всe больше и больше истязает женщину. Узнав страшную тайну, с которой связаны еe многочисленные детские травмы, Харпер думает, что готова на всe, лишь бы еe забыть. Но как далеко она сможет зайти?

