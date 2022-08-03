Сок шелковицы (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Mulberry Stains
Триллер, Драма98 мин18+
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О фильме
Харпер воспитывает дочь в одиночестве. Она мечтает дать ей всe самое лучшее и очень хочет, чтобы Нэви никогда не чувствовала себя покинутой — такой, какой часто ощущала себя Харпер в далeком детстве. Каждый день беспокойное прошлое всe больше и больше истязает женщину. Узнав страшную тайну, с которой связаны еe многочисленные детские травмы, Харпер думает, что готова на всe, лишь бы еe забыть. Но как далеко она сможет зайти?
Рейтинг
4.7 IMDb
- ТВРежиссёр
Тони
Вильялобос
- ТХАктриса
Тришиа
Хоффман
- БГАктриса
Бэйли
Гамбертольо
- Актриса
Джои
Лорен Эдамс
- КПАктёр
Кевин
Пэйтон
- РУАктёр
Роберт
Уоркс
- ЧВАктёр
Чаз
Вуд
- РЛАктёр
Роберт
Лотт
- ДБАктёр
Дентон
Блейн Эверетт
- ККАктриса
Конни
Купер
- ДОАктриса
Джули
Оливер-Тачстоун
- ТХСценарист
Тиффани
Хит
- РЛПродюсер
Роберт
Лотт
- ТХПродюсер
Тиффани
Хит
- БСПродюсер
Бэрри
Стриклэнд
- ТХХудожница
Тиффани
Хит
- ТВХудожник
Тони
Вильялобос
- ТВМонтажёр
Тони
Вильялобос
- БВОператор
Брайан
Вилим