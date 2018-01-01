Актёры и съёмочная группа фильма «София Прекрасная: История принцессы»

WinkДетямСофия Прекрасная: История принцессыАктёры и съёмочная группа фильма «София Прекрасная: История принцессы»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSofia
Ариэль УинтерAriel Winter
АктёрClover
Уэйн БрэдиWayne Brady
АктёрWormwood / Professor Popov
Джим КаммингсJim Cummings
АктрисаMia the Bluebird
Эшли ЭкштейнAshley Eckstein
АктрисаQueen Miranda
Сара РамиресSara Ramirez
АктёрKing Roland II
Трэвис УиллингэмTravis Willingham
АктрисаMerryweather
Тресс МакНиллTress MacNeille
АктёрCedric
Джесс ХарнеллJess Harnell
АктрисаCinderella
Дженнифер ХейлJennifer Hale
АктёрPrince James