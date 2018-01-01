Wink
Детям
София Прекрасная: История принцессы
Актёры и съёмочная группа фильма «София Прекрасная: История принцессы»

Режиссёры

Джэми Митчелл

Jamie Mitchell
Режиссёр

Актёры

Ариэль Уинтер

Ariel Winter
АктрисаSofia
Уэйн Брэди

Wayne Brady
АктёрClover
Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрWormwood / Professor Popov
Эшли Экштейн

Ashley Eckstein
АктрисаMia the Bluebird
Сара Рамирес

Sara Ramirez
АктрисаQueen Miranda
Трэвис Уиллингэм

Travis Willingham
АктёрKing Roland II
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
АктрисаMerryweather
Джесс Харнелл

Jess Harnell
АктёрCedric
Дженнифер Хейл

Jennifer Hale
АктрисаCinderella
Зак Каллисон

Zach Callison
АктёрPrince James

Сценаристы

Крэйг Гербер

Craig Gerber
Сценарист

Продюсеры

Крэйг Гербер

Craig Gerber
Продюсер
Джэми Митчелл

Jamie Mitchell
Продюсер

Композиторы

Кевин Клиш

Kevin Kliesch
Композитор