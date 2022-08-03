Собор Парижской Богоматери (фильм, 1956) смотреть онлайн
8.21956, Notre-Dame de Paris
Драма, Мелодрама114 мин18+
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О фильме
Классическая экранизация романа Виктора Гюго отличается прежде всего декорациями и скрупулезным воссозданием эпохи царствования Людовика ХI, пышными костюмами и проникновенной игрой Джины Лоллобриджиды в роли Эсмеральды в апогее своей красоты и славы, Энтони Куинна в роли Квазимодо и Алена Кюни в роли Клода Фролло, влюбленного в Эсмеральду безумной и безнадежной любовью.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан
Деланнуа
- ДЛАктриса
Джина
Лоллобриджида
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- ЖДАктёр
Жан
Дане
- АКАктёр
Ален
Кюни
- РИАктёр
Робер
Ирш
- ДДАктриса
Даниэль
Дюмон
- ФКАктёр
Филипп
Кле
- МСАктёр
Морис
Сарфати
- ЖТАктёр
Жан
Тиссье
- ВТАктриса
Валентина
Тессье
- БХСценарист
Бен
Хект
- ВГСценарист
Виктор
Гюго
- ЖОСценарист
Жан
Оранш
- ЖПСценарист
Жак
Превер
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- БКАктёр дубляжа
Борис
Кордунов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Курилов
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Боголюбов
- ЖКХудожник
Жорж
К. Бенда
- АТМонтажёр
Анри
Таверна
- МКОператор
Мишель
Кельбер
- ЖОКомпозитор
Жорж
Орик