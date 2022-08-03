Собор Парижской Богоматери
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Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери (фильм, 1956) смотреть онлайн

8.21956, Notre-Dame de Paris
Драма, Мелодрама114 мин18+

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О фильме

Классическая экранизация романа Виктора Гюго отличается прежде всего декорациями и скрупулезным воссозданием эпохи царствования Людовика ХI, пышными костюмами и проникновенной игрой Джины Лоллобриджиды в роли Эсмеральды в апогее своей красоты и славы, Энтони Куинна в роли Квазимодо и Алена Кюни в роли Клода Фролло, влюбленного в Эсмеральду безумной и безнадежной любовью.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Исторический, Ужасы, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собор Парижской Богоматери»