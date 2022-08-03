Собор Парижской Богоматери (фильм, 1956) смотреть онлайн

Классическая экранизация романа Виктора Гюго отличается прежде всего декорациями и скрупулезным воссозданием эпохи царствования Людовика ХI, пышными костюмами и проникновенной игрой Джины Лоллобриджиды в роли Эсмеральды в апогее своей красоты и славы, Энтони Куинна в роли Квазимодо и Алена Кюни в роли Клода Фролло, влюбленного в Эсмеральду безумной и безнадежной любовью.

