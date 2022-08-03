Собачья жара
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Собачья жара

Собачья жара (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Dog Days
Драма, Мелодрама108 мин18+

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О фильме

Романтическая комедия про нескольких жителей Нью-Йорка, у которых нет ничего общего, кроме любви к собакам. Герои переживают расставания, ссоры, любовные и карьерные неудачи, но верные питомцы помогают им справляться со всеми трудностями, и в конце концов у собачников всe налаживается.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачья жара»