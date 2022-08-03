Романтическая комедия про нескольких жителей Нью-Йорка, у которых нет ничего общего, кроме любви к собакам. Герои переживают расставания, ссоры, любовные и карьерные неудачи, но верные питомцы помогают им справляться со всеми трудностями, и в конце концов у собачников всe налаживается.

