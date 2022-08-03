Собачья жара (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Dog Days
Драма, Мелодрама108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Романтическая комедия про нескольких жителей Нью-Йорка, у которых нет ничего общего, кроме любви к собакам. Герои переживают расставания, ссоры, любовные и карьерные неудачи, но верные питомцы помогают им справляться со всеми трудностями, и в конце концов у собачников всe налаживается.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КМРежиссёр
Кен
Марино
- НДАктриса
Нина
Добрев
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- АПАктёр
Адам
Палли
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актёр
Роб
Кордри
- ТБАктёр
Тони
Белл
- ДБАктёр
Джон
Басс
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- РСАктёр
Рон
Сепас Джонс
- ЭОСценарист
Эрика
Ояма
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- ДХПродюсер
Дженнифер
Хилтон
- ПШПродюсер
Пит
Шилеймон
- МАХудожник
Майкл
Аллен Гловер
- КОХудожница
Кэти
Орландо
- БСМонтажёр
Брайан
Скофилд
- ФБОператор
Фрэнк
Баррера
- МНКомпозитор
Мэтт
Новак
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен