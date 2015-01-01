Собачница
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Собачница

Собачница (фильм, 2015) смотреть онлайн

5.22015, Boned
Боевики, Триллеры79 мин18+

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Сюжет

Готы-головорезы, доминатрикс и лживый доктор охотятся за мальтийским щенком. Кому же под силу спасти собачку? Исключительно несостоявшейся актрисе, которой попутно нужно успеть на прослушивание.

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Рейтинг

3.1 IMDb