Собачница (фильм, 2015) смотреть онлайн
5.22015, Boned
Боевики, Триллеры79 мин18+
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Сюжет
Готы-головорезы, доминатрикс и лживый доктор охотятся за мальтийским щенком. Кому же под силу спасти собачку? Исключительно несостоявшейся актрисе, которой попутно нужно успеть на прослушивание.
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Информация
Рейтинг
3.1 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лаура
Ли Бар
- Актриса
Бай
Лин
- ДРАктёр
Джош
Рэндэлл
- ДЛАктриса
Дианна
Ланд
- РКАктриса
Робин
Коэн
- ДРАктриса
Джен
Рэй
- КГАктёр
Крэйг
Геллис
- АЛАктриса
Анджела
Лэндис
- ДМАктёр
Джим
Митчелл
- КХАктёр
Крис
Хэйес
- ЛЛСценарист
Лаура
Ли Бар
- АЛПродюсер
Анджела
Лэндис
- КРПродюсер
Кирк
Рус
- ЛЧПродюсер
Лизбет
Чаппель
- РАОператор
Ройс
Аллен Дадли
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер