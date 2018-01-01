Wink
Фильмы
Снять проклятие
Актёры и съёмочная группа фильма «Снять проклятие»

Режиссёры

Дэвид Духовны

David Duchovny
Режиссёр

Актёры

Стефани Беатриз

Stephanie Beatriz
АктрисаMariana
Памела Адлон

Pamela Adlon
АктрисаBlauner
Логан Маршалл-Грин

Logan Marshall-Green
АктёрTed
Дэвид Духовны

David Duchovny
АктёрMarty
Джейсон Бех

Jason Beghe
АктёрTango Sam
Дафна Рубин-Вега

Daphne Rubin-Vega
АктрисаEva
Эван Хэндлер

Evan Handler
АктёрBenny
Санто Фацио

Santo Fazio
АктёрShticker
Бен Хопкинс

Benny Mora
АктёрYoung Marty
Джохари Рамос

Johary Ramos
АктёрRaul

Сценаристы

Дэвид Духовны

David Duchovny
Сценарист

Продюсеры

Николас Доннермейер

Nicholas Donnermeyer
Продюсер
Джон Кейес

Jon Keeyes
Продюсер
Джейсон Крингштейн

Jason Kringstein
Продюсер

Художники

Люк Карр

Luke Carr
Художник

Композиторы

Винсент Джонс

Vincent Jones
Композитор