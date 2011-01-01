Снова двое
Wink
Детям
Снова двое
8.52011, Снова двое
Мультфильмы29 мин0+

Снова двое (мультфильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главные герои — странноватая парочка: рыжий хитрый кот и большой добродушный медведь. Они уже давно закадычные друзья, только все это время умудряются плутовать и сочинять небылицы. Причем обычно непонятно, кто выйдет победителем. Например, Кот старается отвлечь Медведя и тайком провернуть какое-то дело, а ведь Медведь уже успел провести Кота и сделать что-то, не соответствующее общей договоренности.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

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