Снежные псы
Актёры и съёмочная группа фильма «Снежные псы»

Режиссёры

Брайан Левант

Brian Levant
Режиссёр

Актёры

Кьюба Гудинг мл.

Cuba Gooding Jr.
АктёрTed Brooks
Джеймс Коберн

James Coburn
АктёрThunder Jack
Сиско

Sisqó
АктёрDr. Rupert Brooks (в титрах: Sisqo)
Нишелль Николс

Nichelle Nichols
АктрисаAmelia Brooks
М. Эммет Уолш

M. Emmet Walsh
АктёрGeorge
Грэм Грин

Graham Greene
АктёрPeter Yellowbear
Брайан Дойл-Мюррей

Brian Doyle-Murray
АктёрErnie
Джоанна Бакалсо

Joanna Bacalso
АктрисаBarb
Жан Мишель Паре

Jean Michel Paré
АктёрOlivier (в титрах: Jean-Michel Pare)
Майкл Болтон

Michael Bolton
Актёр

Сценаристы

Джим Кауф

Jim Kouf
Сценарист
Томми Свердлоу

Tommy Swerdlow
Сценарист

Продюсеры

Джордан Кернер

Jordan Kerner
Продюсер
Кэйси Грант

Casey Grant
Продюсер

Операторы

Томас Э. Экермен

Thomas E. Ackerman
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор