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Смурфики. Смурфония в до-мажоре

Смурфики. Смурфония в до-мажоре (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Smurfs
Мультфильм, Приключения12 мин0+

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О фильме

Мультсериал о сказочных существах небесно-голубого цвета, которые живут в лесах средневековой Европы. Каждый из них отличается собственным характером, привычками и поведением.

Страна
Бельгия, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb