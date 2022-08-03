Смотри по сторонам
Wink
Фильмы
Смотри по сторонам

Смотри по сторонам (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.12016, Better Watch Out
Триллер, Криминал85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мальчик-подросток Люк накануне Рождества остается наедине со своей молодой и прекрасной няней Эшли. Чтобы завоевать ее любовь, он разрабатывает коварный, жестокий и по-настоящему жуткий план.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смотри по сторонам»