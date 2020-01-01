Смертные приговоры (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Малобюджетный независимый хоррор о писательнице, заключившей сделку с потусторонними силами, чтобы справиться с творческим кризисом. Арабелла написала свою первую книгу, как только выпустилась из колледжа, и она сразу же стала бестселлером. Когда ажиотаж вокруг ее дебюта поутих, Арабелла осознала, что понятия не имеет, что делать дальше. Она решает выйти из творческого ступора радикально — отправившись в уединенный дом, принадлежащий ее родственникам. Здесь она встречает призрак своей кузины, которая умоляет найти ее убийцу, а взамен обещает помочь закончить новую книгу. Необычная смесь мистики, детектива и слэшера ждет вас в фильме 2020 года «Смертные приговоры», который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.



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