Смертельный отсчет (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Попавший в плен авантюрист судорожно вспоминает, сколько пуль осталось в револьвере, который приставлен к его затылку. Закрученный триллер «Смертельный отсчет» — фильм с нелинейным повествованием, который �держит в напряжении до конца.



Сбежавший из-под стражи преступник Кэт оказывается в незавидной ситуации. Он стоит на коленях спиной к незнакомцу, который приставил ему к затылку револьвер. Нажатие на курок может закончиться для Кэта смертью, но, к счастью, оружие частично разряжено. Перед каждым щелчком затвора он вспоминает, каким образом пошла в ход каждая использованная пуля, восстанавливая в голове события последних нескольких часов: побег, поиски с брата и утерянной любви, новые враги. Переживет ли Кэт эту жестокую русскую рулетку?



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