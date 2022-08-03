Смертельный круиз (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Две легкомысленные девицы уговаривают моряка отвезти их подальше из маленького города на яхте. Фильм «Смертельный круиз» — напряженный триллер с Элизабет Херли и Юргеном Прохновым о том, как люди меняются, долго находясь в одном пространстве.
Лу и Сью живут в затхлом приморском городке, где они никому не нужны. Они делят крохотное жилье в местном отеле и занимаются проституцией. Днем к ним приходят мелкие чиновники, а вечером девушки работают, развлекая подвыпивших матросов. В один из таких вечеров им подворачивается шкипер, любящий приложиться к бутылке. Уставшие жить в захолустье подруги берут моряка в оборот, и все втроем отправляются в путешествие на Барбадос на его яхте. Однако шкипер даже не догадывается, что ему предстоит пережить с двумя сексапильными фуриями на борту.
СтранаГермания
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Петер
Кеглевич
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актриса
Пэтси
Кензит
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- ФБАктёр
Франц
Бухризер
- ГШАктриса
Гражина
Шаполовская
- КСАктриса
Кармел
С. Аквилина
- МКАктёр
Мануэль
Коши
- ДСАктёр
Джон
Суда
- ЭМАктёр
Элтон
Мамо
- МСАктёр
Марио
Сток
- ПКСценарист
Петер
Кеглевич
- МВПродюсер
Матиас
Вендландт
- ЗШМонтажёр
Зузанне
Шетт
- ЭКОператор
Эдвард
Клосиньский
- БЛКомпозитор
Бринмор
Левелин Джонс