Смертельный круиз (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Две легкомысленные девицы уговаривают моряка отвезти их подальше из маленького города на яхте. Фильм «Смертельный круиз» — напряженный триллер с Элизабет Херли и Юргеном Прохновым о том, как люди меняются, долго находясь в одном пространстве.



Лу и Сью живут в затхлом приморском городке, где они никому не нужны. Они делят крохотное жилье в местном отеле и занимаются проституцией. Днем к ним приходят мелкие чиновники, а вечером девушки работают, развлекая подвыпивших матросов. В один из таких вечеров им подворачивается шкипер, любящий приложиться к бутылке. Уставшие жить в захолустье подруги берут моряка в оборот, и все втроем отправляются в путешествие на Барбадос на его яхте. Однако шкипер даже не догадывается, что ему предстоит пережить с двумя сексапильными фуриями на борту.



