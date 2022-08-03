Смертельный декабрь
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Смертельный декабрь

Смертельный декабрь (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.72019, Deathcember
Ужасы, Комедия137 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Альманах из 24 короткометражных фильмов, которые показывают тeмную сторону праздничных дней.

Страна
Сербия, США, Германия
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельный декабрь»