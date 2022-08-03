Смертельный декабрь (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.72019, Deathcember
Ужасы, Комедия137 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- БКРежиссёр
Б.Дж.
Коланджело
- ДКРежиссёр
Джон
Кук Линч
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ТШАктриса
Тиффани
Шепис
- РФАктёр
Райан
Фишер
- ДРАктёр
Джеффри
Реддик
- ДПАктёр
Дэнни
Плотнер
- ДМАктриса
Джулия
Марчезе
- ЛЭАктёр
Логан
Эллисон
- СКАктёр
Сэми
Колко
- МТАктёр
Макс
Трэтта
- ДКСценарист
Джон
Кук Линч
- РДСценарист
Руджеро
Деодато
- СЭСценарист
Соня
Эсколано
- ФВПродюсер
Фрэнк
Вогт
- УАПродюсер
Уэс
Аллен
- БХХудожник
Брендан
Хейли
- ЭЛХудожник
Эксел
Лох
- ЛКХудожник
Лорентин
Каллеварт
- МПХудожник
Мойзес
Парейа Рангель
- УРХудожник
Уэсли
Ремори
- ДБМонтажёр
Джоэль
Блэкер
- ТБМонтажёр
Тайлер
Брэдберри
- ВАОператор
Венсан
Аллар
- СБОператор
Скотти
Бэйкер
- ТБОператор
Тайлер
Брэдберри
- ЭСКомпозитор
Эндрю
Скотт Белл
- БРКомпозитор
Борис
Риккардо Д’Агостино