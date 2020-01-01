Смертельная цепочка: Кибервойна на выборах в Америке (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный фильм посвящен современной избирательной системе США и ее слабым местам. Интервью с кибер-экспертами и специалистами по безопасности проливают свет на многочисленные нарушения, подрывающие доверие простых граждан к выборам. Как же сделать процедуру прозрачной и защищенной? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



