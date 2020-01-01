Смертельная цепочка: Кибервойна на выборах в Америке (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.82020, Kill Chain: The Cyber War on America's Elections
Документальный80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Документальный фильм посвящен современной избирательной системе США и ее слабым местам. Интервью с кибер-экспертами и специалистами по безопасности проливают свет на многочисленные нарушения, подрывающие доверие простых граждан к выборам. Как же сделать процедуру прозрачной и защищенной? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Смертельная цепочка: Кибервойна на выборах в Америке смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.4 IMDb