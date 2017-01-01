Смертельная ночь (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семья планирует провести выходные в уютном доме вдали от цивилизации, но находит странную женщину в лесу неподалеку — а вместе с ней и проблемы. Независимый хоррор, рассказанный сразу с двух точек зрения: героини и злодейки.



Темной и холодной ночью Кейси везет своего мужа Д�жеймса, а также двоих детей и их подругу в дом, расположенный глубоко в лесу, чтобы там провести выходные. У Джеймса диагностировали рак, и Кейси надеется, что отдых пойдет ему на пользу. Однако идиллию нарушает странная женщина, которую они находят на улице. Это Лесли, и она чуть не замерзла до смерти. Но, укрывшись под крышей сострадающей семьи, она отвечает на гостеприимство странным поведением: ее слова и действия пропитаны угрозой, а со временем обычный отдых превращается в кошмар.



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