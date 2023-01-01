Смерть скачет на коне (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.71967, Da uomo a uomo
Драмы114 мин12+
Сюжет
Бандиты убивают всех жителей ранчо. Всех, за исключением маленького мальчика. Прошло 15 лет, мальчик вырос, но не оставил мечту наказать убийц. В это же время из тюрьмы освобождается Райан, один из участников нападения, преданный своими подельниками.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb