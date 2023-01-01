Смерть скачет на коне
Wink
Фильмы
Смерть скачет на коне

Смерть скачет на коне (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.71967, Da uomo a uomo
Драмы114 мин12+

Сюжет

Бандиты убивают всех жителей ранчо. Всех, за исключением маленького мальчика. Прошло 15 лет, мальчик вырос, но не оставил мечту наказать убийц. В это же время из тюрьмы освобождается Райан, один из участников нападения, преданный своими подельниками.

Смерть скачет на коне смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb