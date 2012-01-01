Смерть Эйприл (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Она переезжает в другой дом, и ведет видеоблог, чтобы не терять контакт со своими друзьями и семьeй. Обычная беспроводная веб-камера безучастно фиксирует всe. И как странные вещи начинают происходить в комнате еe хозяйки, и как сама девушка постепенно теряет над собой контроль...



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