Случайность и догадка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три истории о совпадениях. Подруга рассказывает Миэко, что познакомилась с симпатичным парнем и, кажется, влюбилась. После этого разговора Миэко отправляется навестить своего бывшего.



Решив отомстить профессору, студент подсылает к нему свою любовницу и сокурсницу, чтобы она его соблазнила.



Женщина возвращается в родной Сендай на встречу одноклассников и встречает свою школьную любовь.



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