Случайность и догадка
Wink
Фильмы
Случайность и догадка
7.42021, Guzen to sozo
Драмы, Мелодрамы116 мин18+

Случайность и догадка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три истории о совпадениях. Подруга рассказывает Миэко, что познакомилась с симпатичным парнем и, кажется, влюбилась. После этого разговора Миэко отправляется навестить своего бывшего.

Решив отомстить профессору, студент подсылает к нему свою любовницу и сокурсницу, чтобы она его соблазнила.

Женщина возвращается в родной Сендай на встречу одноклассников и встречает свою школьную любовь.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb