Слон и бабочка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.22017, Drôle de père
Драмы, Семейные82 мин6+
Сюжет
Антуан возвращается в Брюссель после пяти лет отсутствия и решает навестить былую возлюбленную. У той подрастает дочь-дошкольница, и обстоятельства складываются таким образом, что герою приходится ненадолго подменить еe няню. Общение с ребенком поможет Антуану многое понять о самом себе.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АвРежиссёр
Амели
ван Элбт
- ИБАктриса
Изабелла
Барт
- ТБАктёр
Тома
Бланшар
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- ККАктёр
Кристоф
Кунен
- ЭдАктриса
Элис
де Ланкесэ
- ЛДАктриса
Лина
Дуайон
- СЛАктриса
София
Лебутт
- КСАктриса
Катрин
Сале
- КСАктёр
Ксавье
Серон
- АвСценарист
Амели
ван Элбт
- МдСценарист
Маттье
де Браконье
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- АЛХудожница
Аксель
Ле Дофин
- ЯКМонтажёр
Янник
Кергоа
- ЭРМонтажёр
Эвин
Рикерт
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс