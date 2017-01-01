Слон и бабочка
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Слон и бабочка

Слон и бабочка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.22017, Drôle de père
Драмы, Семейные82 мин6+

Сюжет

Антуан возвращается в Брюссель после пяти лет отсутствия и решает навестить былую возлюбленную. У той подрастает дочь-дошкольница, и обстоятельства складываются таким образом, что герою приходится ненадолго подменить еe няню. Общение с ребенком поможет Антуану многое понять о самом себе.

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Информация

Страна
Бельгия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слон и бабочка»

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