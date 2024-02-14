Стремясь набрать нужное для спонсора количество подписчиков, видеоблогер и его команда исследуют печально известный отель. Хоррор в стиле найденной записи, высмеивающий интернет-тренды.



Видеоблогер Майк снимает ролики о городских легендах и сверхъестественных явлениях. Чтобы получить 250 тысяч долларов от бутика готической одежды, ему нужно добраться до заветной отметки в 50 тысяч подписчиков на канале. Поэтому вместе с монтажеркой Ник, оператором Крисом и его девушкой Дэнни они заселяются в отель «Леннокс», прославившийся тем, что когда-то служил пристанищем для серийного убийцы. Недавно в местном подвале нашли обгоревшее тело одного из гостей, и команда Майка надеется распутать тайну этого происшествия. Но они не готовы к ужасу, который их здесь ждет.



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