Wink
Фильмы
Слендермен
Актёры и съёмочная группа фильма «Слендермен»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слендермен»

Режиссёры

Сильвен Уайт

Сильвен Уайт

Sylvain White
Режиссёр

Актёры

Джои Кинг

Джои Кинг

Joey King
АктрисаWren
Джулия Голден Теллес

Джулия Голден Теллес

Julia Goldani Telles
АктрисаHallie
Джаз Синклер

Джаз Синклер

Jaz Sinclair
АктрисаChloe
Анналиса Бассо

Анналиса Бассо

Annalise Basso
АктрисаKatie
Алекс Фитцалан

Алекс Фитцалан

Alex Fitzalan
АктёрTom
Тейлор Ричардсон

Тейлор Ричардсон

Taylor Richardson
АктрисаLizzie
Хавьер Ботет

Хавьер Ботет

Javier Botet
АктёрSlender Man
Джессика Бланк

Джессика Бланк

Jessica Blank
АктрисаHallie's Mother
Майкл Рейли Бурк

Майкл Рейли Бурк

Michael Reilly Burke
АктёрHallie's Dad
Кевин Чэпмен

Кевин Чэпмен

Kevin Chapman
АктёрMr. Jensen

Сценаристы

Дэвид Бирк

Дэвид Бирк

David Birke
Сценарист

Продюсеры

Брэдли Дж. Фишер

Брэдли Дж. Фишер

Bradley J. Fischer
Продюсер
Уильям Шерак

Уильям Шерак

William Sherak
Продюсер
Сара Сноу

Сара Сноу

Sarah Snow
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Слепченко

Анастасия Слепченко

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Ольга Литвинова

Ольга Литвинова

Актриса дубляжа
Юрий Титов

Юрий Титов

Актёр дубляжа

Операторы

Лука дель Пуппо

Лука дель Пуппо

Luca Del Puppo
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор