Актёры и съёмочная группа фильма «Слендермен»

Режиссёры
Актёры
АктрисаWren
Джои КингJoey King
АктрисаHallie
Джулия Голден ТеллесJulia Goldani Telles
АктрисаChloe
Джаз СинклерJaz Sinclair
АктрисаKatie
Анналиса БассоAnnalise Basso
АктёрTom
Алекс ФитцаланAlex Fitzalan
АктрисаLizzie
Тейлор РичардсонTaylor Richardson
АктёрSlender Man
Хавьер БотетJavier Botet
АктрисаHallie's Mother
Джессика БланкJessica Blank
АктёрHallie's Dad
Майкл Рейли БуркMichael Reilly Burke
АктёрMr. Jensen