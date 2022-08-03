Слендермен (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Slender Man
Ужасы, Детектив89 мин18+
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О фильме
Экранизация гуляющей по Сети легенде о тощем безликом человеке, который затаскивает в мир иной всякого, кто встретится на его пути. Четыре подружки ради забавы решают повторить видео-ритуал по вызову Слендермена, и монстр действительно появляется, прихватив с собой одну из девчонок.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.3 IMDb
- СУРежиссёр
Сильвен
Уайт
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- ДСАктриса
Джаз
Синклер
- АБАктриса
Анналиса
Бассо
- АФАктёр
Алекс
Фитцалан
- ТРАктриса
Тейлор
Ричардсон
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ДБАктриса
Джессика
Бланк
- МРАктёр
Майкл
Рейли Бурк
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ДБСценарист
Дэвид
Бирк
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Уильям
Шерак
- ССПродюсер
Сара
Сноу
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ОЛАктриса дубляжа
Ольга
Литвинова
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- ЛдОператор
Лука
дель Пуппо
- Композитор
Рамин
Джавади