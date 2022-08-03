Слендермен
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Слендермен

Слендермен (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Slender Man
Ужасы, Детектив89 мин18+

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О фильме

Экранизация гуляющей по Сети легенде о тощем безликом человеке, который затаскивает в мир иной всякого, кто встретится на его пути. Четыре подружки ради забавы решают повторить видео-ритуал по вызову Слендермена, и монстр действительно появляется, прихватив с собой одну из девчонок.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слендермен»