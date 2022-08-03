Экранизация гуляющей по Сети легенде о тощем безликом человеке, который затаскивает в мир иной всякого, кто встретится на его пути. Четыре подружки ради забавы решают повторить видео-ритуал по вызову Слендермена, и монстр действительно появляется, прихватив с собой одну из девчонок.

