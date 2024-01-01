Славные ублюдки (фильм, 2024) смотреть онлайн

Киллеры-напарники получают заказ за высокую плату разобраться с мафиози. Фильм «Славные ублюдки» — криминальная комедия со звездой «Святых из Бундока» Шоном Патриком Флэнери.



Нико и Рик, пара самых безжалостных профессиональных убийц, когда-то рассорились из-за девушки, и с тех пор их легендарный дуэт распался. Однако наступает момент, когда обстоятельства вынуждают их вновь действовать плечом к плечу: этим «славным ублюдкам» предстоит остановить восходящую звезду криминального мира Санни, а также его приспешников, отмороженных братьев Сергеевых. За успешное выполнение миссии заказчик обещает солидное вознаграждение в пять миллионов долларов. Нико и Рик с куражом берутся за задание, однако главным испытанием для этой парочки будет не прикончить друг друга по ходу дела, ведь без старых обид они просто не могут.



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