Славные парни (в переводе Гоблина) (фильм, 2016) смотреть онлайн

Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века.



Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них – свои, весьма индивидуальные методы.



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