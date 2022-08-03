Wink
Сладкая кровь Иисуса

Сладкая кровь Иисуса (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Da Sweet Blood of Jesus
Триллер118 мин18+

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Доктор Грин уже давно не испытывает никаких жизненных потрясений. Его жизнь размеренна и монотонна. И так продолжается до тех пор, пока он не соприкоснулся с артефактом, который был привезен из Африки.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкая кровь Иисуса»