Сладкая кровь Иисуса (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Da Sweet Blood of Jesus
Триллер118 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Доктор Грин уже давно не испытывает никаких жизненных потрясений. Его жизнь размеренна и монотонна. И так продолжается до тех пор, пока он не соприкоснулся с артефактом, который был привезен из Африки.
Рейтинг
4.5 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- СТАктёр
Стефен
Тайрон Уильямс
- ЗААктриса
Зараа
Абрахамс
- Актёр
Рами
Малек
- ЭНАктёр
Элвис
Ноласко
- ТДАктёр
Томас
Джеффресон Бёрд
- ЖЛАктриса
Жуа
Ли
- ФПАктриса
Фелиция
Пирсон
- ДПАктриса
Джени
Перилло
- КБАктриса
Кэтрин
Боровиц
- ДДАктриса
Донна
Диксон
- Сценарист
Спайк
Ли
- БГСценарист
Билл
Ганн
- ВЛСценарист
Винни
Ли
- Продюсер
Спайк
Ли
- ЧШПродюсер
Чиз
Шульц
- МКПродюсер
Марк
Кубан
- ЛФПродюсер
Ларри
Флеминг
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- РУМонтажёр
Рэнди
Уилкинс
- БХКомпозитор
Брюс
Хорнсби