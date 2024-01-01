Фильм Сквозь темную материю

Рассказ о Большом Адронном Коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну Вселенной. Почему ученые считают, что коллайдер — это важно для прогресса? Почему у самого дорогого научного эксперимента в истории так много противников? Какой путь прошли лучшие умы планеты, чтобы оказаться в крупнейшей лаборатории физики? Эксклюзивные кадры, реальные истории ученых из России и Швейцарии о ежедневной работе над самым дорогостоящим проектом в истории человечества.



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