Скуби-Ду! Искусство борьбы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Шегги и Скуби-Ду выигрывают билеты на спортивное боевое шоу Рестлмания. Однако они решили не просто посмотреть на состязания, которые в большей степени являются театральной постановкой, с участием самых знаменитых бойцов, но и принять в них непосредственное участия.

