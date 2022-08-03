Скуби-Ду! Искусство борьбы
Wink
Детям
Скуби-Ду! Искусство борьбы

Скуби-Ду! Искусство борьбы (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Scooby-Doo! WrestleMania Mystery
Мультфильм80 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шегги и Скуби-Ду выигрывают билеты на спортивное боевое шоу Рестлмания. Однако они решили не просто посмотреть на состязания, которые в большей степени являются театральной постановкой, с участием самых знаменитых бойцов, но и принять в них непосредственное участия.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! Искусство борьбы»