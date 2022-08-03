Скуби-Ду! Франкен-монстр (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Скуби-Ду! Франкен-монстр
Мультфильм70 мин12+
О фильме
Компания отправилась в Пенсильванию, чтобы спрятаться в богатом имении, доставшемся Вельме по наследству. Однако семейный замок таит в себе много опасностей, Шегги и Скуби придется испытать свою смелость.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПМРежиссёр
Пол
МакЭвой
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- МКАктриса
Минди
Кон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- СБАктриса
Сьюзан
Блэйксли
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ДКСценарист
Джеймс
Криг
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДРСценарист
Джо
Руби
- ПМПродюсер
Пол
МакЭвой
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЮСАктёр дубляжа
Юрий
Сазонов
- КСМонтажёр
Кайл
Стэффорд
- ЭСКомпозитор
Энди
Стёрмер