Скрытая угроза (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Милиция Кыргызстана охотится за группировкой, ответственной за жестокие преступления, потрясшие страну. Боевик «Скрытая угроза» — фильм от режиссера «Разбоя», основанный на реальных событиях.



Группировка вооруженных преступников вступает в сговор с беспринципными наемниками, чтобы совершить серию громких налетов. Добытые деньги они планируют перебрасывать за границу через подземный тоннель, прорытый специально для этих целей. Однако правоохранительные органы не дремлют и начинают масштабную операцию по поимке злодеев. Выйти на безжалостных преступников будет не так просто.



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