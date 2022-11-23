Скоро кончится лето
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Скоро кончится лето

Скоро кончится лето (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Скоро кончится лето
Драма, Комедия83 мин18+

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О фильме

Драматическая комедия о последнем лете детства и первой любви на излете Перестройки. Казахстан, 1990. Виктор Цой еще живой, русский рок набирает обороты, а телеэфир завоевывает целитель Аллан Чумак, заряжающий воду особой энергией. Шестнадцатилетней Баха готовится к школьному выпускному и пытается овладеть техникой гипноза, чтобы, подобно Чумаку, стать экстрасенсом. Цель юноши – покорить сердце Берты, польской красавицы, в которую влюблен весь двор.

Страна
Россия, Казахстан
Жанр
Комедия, Драма
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скоро кончится лето»