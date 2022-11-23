Скоро кончится лето (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Скоро кончится лето
Драма, Комедия83 мин18+
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О фильме
Драматическая комедия о последнем лете детства и первой любви на излете Перестройки. Казахстан, 1990. Виктор Цой еще живой, русский рок набирает обороты, а телеэфир завоевывает целитель Аллан Чумак, заряжающий воду особой энергией. Шестнадцатилетней Баха готовится к школьному выпускному и пытается овладеть техникой гипноза, чтобы, подобно Чумаку, стать экстрасенсом. Цель юноши – покорить сердце Берты, польской красавицы, в которую влюблен весь двор.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яна
Скопина
- АААктёр
Алихан
Абильдин
- ООАктриса
Ольга
Обумова
- РААктёр
Рамазан
Ахмедов
- ЕСАктёр
Ербол
Семкулов
- ВБАктриса
Виолетта
Богданова
- ЕНАктёр
Ержан
Нурымбет
- НТАктёр
Нургиса
Турсынбай
- ДЖАктриса
Дина
Жаныбекова
- АНАктриса
Алтынай
Ногербек
- МЖАктёр
Мусахан
Жумаханов
- ЯССценарист
Яна
Скопина
- РГСценарист
Родион
Головань
- АКПродюсер
Ардак
Касымбек
- ЕМПродюсер
Еркежан
Максут
- ТБПродюсер
Тамара
Богданова
- ЯСПродюсер
Яна
Скопина
- ГИХудожник
Гоар
Игитян
- МКМонтажёр
Мухарам
Кабулова
- ДБОператор
Дарья
Балановская
- Композитор
Анна
Друбич