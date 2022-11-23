Драматическая комедия о последнем лете детства и первой любви на излете Перестройки. Казахстан, 1990. Виктор Цой еще живой, русский рок набирает обороты, а телеэфир завоевывает целитель Аллан Чумак, заряжающий воду особой энергией. Шестнадцатилетней Баха готовится к школьному выпускному и пытается овладеть техникой гипноза, чтобы, подобно Чумаку, стать экстрасенсом. Цель юноши – покорить сердце Берты, польской красавицы, в которую влюблен весь двор.

