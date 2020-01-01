Скорей бы Рождество (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.22020, If I Only Had Christmas
Драмы, Мелодрамы83 мин12+
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Сюжет
Пиарщица Дарси из Канзаса отправляется в Нью-Йорк, чтобы участвовать в организации благотворительного мероприятия накануне Рождества. Работать ей предстоит с несколько циничным вице-президентом по коммуникациям Гленном.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уивер
- ККАктриса
Кендес
Камерон Буре
- УКАктёр
Уоррен
Кристи
- ДЛАктриса
Джордана
Ларги
- БКАктриса
Бренда
Кричлоу
- РМАктёр
Роберт
Маркус
- ЛУАктриса
Люсия
Уолтерс
- ФФАктриса
Фрэнсис
Флэнаган
- СУАктёр
Серж
Уд
- ММАктёр
Мэтт
Мазур
- НУАктёр
Нил
Уэбб
- ДХСценарист
Джим
Хэд
- СМСценарист
Сара
Монтана
- ДХПродюсер
Джим
Хэд
- ЭМПродюсер
Эмили
Мерлин
- ТФХудожница
Тина
Фиорда
- КХМонтажёр
Келли
Херрон
- ПСОператор
Питер
Статис