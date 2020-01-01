Скорей бы Рождество
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Скорей бы Рождество

Скорей бы Рождество (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, If I Only Had Christmas
Драмы, Мелодрамы83 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Пиарщица Дарси из Канзаса отправляется в Нью-Йорк, чтобы участвовать в организации благотворительного мероприятия накануне Рождества. Работать ей предстоит с несколько циничным вице-президентом по коммуникациям Гленном.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорей бы Рождество»

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