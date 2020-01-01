Скорей бы Рождество (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пиарщица Дарси из Канзаса отправляется в Нью-Йорк, чтобы участвовать в организации благотворительного мероприятия накануне Рождества. Работать ей предстоит с несколько циничным вице-президентом по коммуникациям Гленном.



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