Советский анимационный фильм «Сказка сказок» — поэтическое размышление о памяти, времени и детстве. Работу режиссера Юрия Норштейна называют одним из величайших произведений мировой анимации.



У мультфильма нет привычного сюжета — он строится как поток воспоминаний, где образы и эмоции сменяют друг друга, словно фрагменты сновидений. Маленький серый волчонок, читающий колыбельную, становится проводником по этому миру. В его странствиях переплетаются сцены послевоенного быта, детских игр и тоски по ушедшей жизни.



Норштейн создал настоящую визуальную поэму, в которой каждый кадр метафоричен, а музыка Баха, Моцарта и популярные мелодии 1930-х годов превратили «Сказку сказок» в подлинное произведение искусства.

