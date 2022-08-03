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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (фильм, 1951) смотреть онлайн

1951, Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Мультфильм, Короткометражка29 мин18+

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О фильме

Мультипликационный фильм по сказке А. С. Пушкина. Новая жена царя хочет избавиться от своей падчерицы и отправляет еe в лес на верную гибель. Царевна находит приют в лесной чаще у семи богатырей. Царица, узнав об этом, обманом отравляет еe…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»