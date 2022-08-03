Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (фильм, 1951) смотреть онлайн
1951, Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Мультфильм, Короткометражка29 мин18+
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О фильме
Мультипликационный фильм по сказке А. С. Пушкина. Новая жена царя хочет избавиться от своей падчерицы и отправляет еe в лес на верную гибель. Царевна находит приют в лесной чаще у семи богатырей. Царица, узнав об этом, обманом отравляет еe…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- ВПАктриса
Вера
Попова
- МБАктриса
Мария
Бабанова
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- ЗБАктриса
Зинаида
Бокарева
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- МНАктёр
Михаил
Названов
- АААктёр
Андрей
Абрикосов
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- НЛАктёр
Николай
Литвинов
- ИИСценарист
Иван
Иванов-Вано
- ЮОСценарист
Юрий
Олеша
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- НВОператор
Николай
Воинов
- ЮНКомпозитор
Юрий
Никольский