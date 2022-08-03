Мультипликационный фильм по сказке А. С. Пушкина. Новая жена царя хочет избавиться от своей падчерицы и отправляет еe в лес на верную гибель. Царевна находит приют в лесной чаще у семи богатырей. Царица, узнав об этом, обманом отравляет еe…

