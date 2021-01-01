Сказание о Ерше (фильм, 2021) смотреть онлайн

«Ерши» — это первые деревянные яхты, на которых проводили соревнования после Великой Отечественной войны. О том, как они превращались в современные быстроходные суда, можно узнать из рассказов яхтенных конструкторов. Эти увлеченные люди умеют «заразить» любимым делом подростков, тем самым подготовив себе достойную смену, а яхтенному спорту — будущее.



