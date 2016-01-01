Скандинавский форсаж: Гонки на льду
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Скандинавский форсаж: Гонки на льду
8.92016, Børning 2
Боевики93 мин18+

Скандинавский форсаж: Гонки на льду (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выйдя из тюрьмы, гонщик Рой отказывается от безумного заезда из Бергена в Мурманск. Пока не узнает, что в нем хочет участвовать его дочь. «Скандинавский форсаж. Гонки на льду» (2016) — масштабный сиквел приключенческого блокбастера, ставшего хитом в Норвегии.

Отсидев за участие в нелегальных гонках, Рой Гундерсен твердо намерен начать новую жизнь. Он избегает прежних увлечений, готов продавать фастфуд и держаться подальше от быстрой езды. Рой даже отказывается от приглашения на экстремальную гонку из Норвегии прямиком до Мурманска, хотя в ней будут участвовать все его близкие друзья и враги. Но бывшей звезде нелегального спорта приходится передумать, ведь в заезд собирается парень его дочери Нины, и она сама намерена присоединиться к опасной гонке. Теперь у Роя не остается выбора, кроме как стряхнуть пыль с верного гоночного «Мустанга».

Что ждет Роя и компанию на снежных дорогах, расскажет «Скандинавский форсаж. Гонки на льду». Фильм 2016 года смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

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